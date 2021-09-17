Чинахов забросил «Торонто» в лагере новичков. Видео

Российский нападающий «Коламбуса» Егор Чинахов отметился голом в матче тренировочного лагеря НХЛ против «Торонто» (4:3 ОТ). Для 20-летнего россиянина это первая заброшенная шайба в заокеанской карьере.

Он сравнял сет в начале третьего периода, сделав счет 3:3.

Yegor Chinakhov makes it 3-3 with this wrister. pic.twitter.com/4Pvdvw03Zz — Steven Ellis (@StevenEllisTHN) September 16, 2021

В начале мая стало известно, что Чинахов подписал трехлетний контракт с «Коламбусом».