Чинахов забросил «Торонто» в лагере новичков. Видео
03:21
Российский нападающий «Коламбуса» Егор Чинахов отметился голом в матче тренировочного лагеря НХЛ против «Торонто» (4:3 ОТ). Для 20-летнего россиянина это первая заброшенная шайба в заокеанской карьере.
Он сравнял сет в начале третьего периода, сделав счет 3:3.
В начале мая стало известно, что Чинахов подписал трехлетний контракт с «Коламбусом».
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю