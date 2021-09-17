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Чинахов забросил «Торонто» в лагере новичков. Видео

03:21

Российский нападающий «Коламбуса» Егор Чинахов отметился голом в матче тренировочного лагеря НХЛ против «Торонто» (4:3 ОТ). Для 20-летнего россиянина это первая заброшенная шайба в заокеанской карьере.

Он сравнял сет в начале третьего периода, сделав счет 3:3.

В начале мая стало известно, что Чинахов подписал трехлетний контракт с «Коламбусом».

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Евгений Козинов все материалы автора

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