Вратарь «Филадельфии» высказался по поводу частых случаев заражения коронавирусом

Вратарь «Филадельфии» Картер Харт высказал свое мнение по поводу частых случаев заражения коронавирусом в НХЛ. По его словам, игроки часто не имеют никаких симптомов.

«Ребята сдают положительные тесты, не имея при этом даже легких симптомов, — цитирует Харта журналист Джордан Холл в Twitter. — Лига должна как-то это изменить. Иначе придется продолжать играть в сокращенном формате весь сезон, и игры будут откладываться. Думаю, что это проблема. Надо что-то менять».

«Филадельфия» в прошедшем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» (1:4) потерпела третье поражение подряд.