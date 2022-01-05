Шайба Тренина помогла «Нэшвиллу» победить «Вегас»

«Нэшвилл» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Вегас» со счетом 3:2. Дубль и победный гол на счету Филипа Форсберга. Еще одну шайбу забросил российский нападающий Яков Тренин.

В составе «Голден Найтс» отличились Уильям Карлссон и Ши Теодор. Одним из ассистентов выступил российский нападающий Евгений Дадонов.

«Вегас» занимает первое место в таблице Зпадной конференции. «Нэшвилл» идет вторым.

24-летний Тренин в этом сезоне провел 34 матча, в которых набрал 13 (7+5) очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Нэшвилл» — 2:3 (0:0, 0:2, 2:1)

Голы: Форсберг — 16 (Гранлунд, Экхольм), 22:41 — 0:1. Тренин — 7 (Майерс), 27:01 — 0:2. Форсберг — 17, 46:08 — 0:3. Карлссон — 4 (Макнэбб, Дадонов), 52:01 — 1:3. Теодор — 7 (Пьетранджело, Карлссон), 58:14 — 2:3.

Вратари: Томпсон (48:13 — 49:24, 56:35 — 58:20, 58:25 — 58:50, 58:59) — Сарос.

Штраф: 11 — 13.

Броски: 44 (8+14+22) — 26 (10+11+5).

Наши: Дадонов (14.34/2/+1) — Тренин (13.56/3/+1).

5 января. Парадайс. T-Mobile Arena.