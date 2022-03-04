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Сегодня, 10:24

Евгений Малкин признан второй звездой дня в НХЛ

Иван Торопцев
Корреспондент

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин признан второй звездой дня в НХЛ.

В матче регулярного чемпионата против «Тампы» (5:1) россиянин забил гол и сделал две результативные передачи.

Первой звездой дня стал вратарь «Вашингтона» Витек Ванечек, который отразил все 36 бросков по своим воротам в игре с «Каролиной» (4:0).

Третьей звездой дня признан голкипер «Аризоны» Карел Веймелка, отразивший 42 из 43 бросков по своим воротам в матче против «Колорадо» (2:1).

Евгений Малкин
Хоккей
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 54 37 17 79
2 Питтсбург 56 34 22 76
3 Рейнджерс 54 34 20 73
4 Вашингтон 56 29 27 67
5 Коламбус 54 28 26 57
6 Айлендерс 51 20 31 48
7 Нью-Джерси 54 19 35 43
8 Филадельфия 54 16 38 42
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 54 36 18 77
2 Тампа-Бэй 53 35 18 76
3 Торонто 54 35 19 74
4 Бостон 55 33 22 70
5 Детройт 54 24 30 54
6 Оттава 53 19 34 43
7 Баффало 55 17 38 42
8 Монреаль 55 14 41 35
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 55 40 15 84
2 Сент-Луис 53 32 21 70
3 Миннесота 52 32 20 67
4 Нэшвилл 54 30 24 64
5 Даллас 53 30 23 63
6 Виннипег 54 24 30 57
7 Чикаго 55 20 35 48
8 Аризона 54 15 39 34
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 53 32 21 71
2 Лос-Анджелес 55 29 26 65
3 Эдмонтон 55 30 25 64
4 Вегас 55 30 25 64
5 Анахайм 56 26 30 61
6 Ванкувер 56 27 29 60
7 Сан-Хосе 54 24 30 54
8 Сиэтл 56 17 39 39
Результаты / календарь
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27.02
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5.03
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7.03
8.03
9.03
4.03 03:00
Вашингтон – Каролина
 4 : 0
4.03 03:00
Тампа-Бэй – Питтсбург
 1 : 5
4.03 03:00
Филадельфия – Миннесота
 4 : 5
4.03 03:00
Флорида – Оттава
 3 : 0
4.03 03:30
Айлендерс – Ванкувер
 3 : 4
4.03 04:30
Чикаго – Эдмонтон
 4 : 3 ОТ
4.03 05:00
Аризона – Колорадо
 2 : 1
4.03 05:00
Вегас – Бостон
 2 : 5
4.03 05:00
Калгари – Монреаль
 4 : 5 ОТ
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 54 79
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 55 78
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 54 75
И Г
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 55 38
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 51 37
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 54 35
И КН
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 25 1.95
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 35 1.98
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 39 2.11
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