Евгений Малкин признан второй звездой дня в НХЛ

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин признан второй звездой дня в НХЛ.

В матче регулярного чемпионата против «Тампы» (5:1) россиянин забил гол и сделал две результативные передачи.

Первой звездой дня стал вратарь «Вашингтона» Витек Ванечек, который отразил все 36 бросков по своим воротам в игре с «Каролиной» (4:0).

Третьей звездой дня признан голкипер «Аризоны» Карел Веймелка, отразивший 42 из 43 бросков по своим воротам в матче против «Колорадо» (2:1).