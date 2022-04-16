Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 04:40

«Флорида» разгромила «Виннипег». Бобровский сделал 30 сэйвов

Бобровский помог «Флориде» разгромить «Виннипег»
Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Сергей Бобровский.
Фото USA Today Sports

«Флорида» крупно переиграла «Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:1. «Пантерз» одержали девятую победу подряд.

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 30 из 31 броска по своим воротам. Его признали третьей звездой встречи.

Автором одного из голо «Флориды» стал российский нападающий Максим Мамин, который реализовал выход один на один. Для 27-летнего россиянина это 6-я заброшенная шайба в сезоне.

Сергей Бобровский
Хоккей
НХЛ
ХК Виннипег Джетс
ХК Флорида Пантерз
0
Читайте также
Оскорбляла Ефимову и хейтила российский спорт. Как живет дерзкая пловчиха Лилли Кинг?
100-летие «Спартака» - липовое или настоящее? Почему идут споры вокруг дня рождения красно-белого клуба
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

44 сэйва Сорокина помогли «Айлендерс» переиграть «Монреаль»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 75 48 27 104
2 Рейнджерс 75 48 27 102
3 Питтсбург 76 43 33 97
4 Вашингтон 74 41 33 92
5 Айлендерс 73 34 39 77
6 Коламбус 74 35 39 76
7 Нью-Джерси 74 26 48 58
8 Филадельфия 74 23 51 57
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 73 52 21 110
2 Торонто 74 48 26 102
3 Тампа-Бэй 74 45 29 98
4 Бостон 74 45 29 95
5 Детройт 74 29 45 68
6 Баффало 76 27 49 65
7 Оттава 74 28 46 62
8 Монреаль 74 20 54 51
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 74 54 20 114
2 Миннесота 73 46 27 98
3 Сент-Луис 74 44 30 98
4 Нэшвилл 74 42 32 89
5 Даллас 74 42 32 89
6 Виннипег 74 35 39 81
7 Чикаго 74 25 49 61
8 Аризона 74 22 52 49
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 74 45 29 99
2 Эдмонтон 75 43 32 92
3 Лос-Анджелес 76 39 37 88
4 Вегас 75 41 34 87
5 Ванкувер 75 37 38 84
6 Анахайм 76 29 47 72
7 Сан-Хосе 73 29 44 69
8 Сиэтл 73 23 50 52
Результаты / календарь
6.04
7.04
8.04
9.04
10.04
11.04
12.04
13.04
14.04
15.04
16.04
17.04
18.04
19.04
20.04
21.04
16.04 02:00
Монреаль – Айлендерс
- : -
16.04 02:00
Флорида – Виннипег
 - : -
16.04 19:30
Бостон – Питтсбург
 - : -
16.04 19:30
Рейнджерс – Детройт
 - : -
16.04 19:30
Нэшвилл – Чикаго
 - : -
16.04 22:00
Сент-Луис – Миннесота
 - : -
16.04 23:00
Эдмонтон – Вегас
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 74 110
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 74 105
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 73 105
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 69 58
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 74 54
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 75 50
И КН
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 51 2.09
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 49 2.09
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 59 2.2
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости