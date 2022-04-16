«Флорида» разгромила «Виннипег». Бобровский сделал 30 сэйвов

«Флорида» крупно переиграла «Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:1. «Пантерз» одержали девятую победу подряд.

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 30 из 31 броска по своим воротам. Его признали третьей звездой встречи.

Автором одного из голо «Флориды» стал российский нападающий Максим Мамин, который реализовал выход один на один. Для 27-летнего россиянина это 6-я заброшенная шайба в сезоне.