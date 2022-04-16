«Флорида» разгромила «Виннипег». Бобровский сделал 30 сэйвов
Бобровский помог «Флориде» разгромить «Виннипег»
«Флорида» крупно переиграла «Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:1. «Пантерз» одержали девятую победу подряд.
Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 30 из 31 броска по своим воротам. Его признали третьей звездой встречи.
Автором одного из голо «Флориды» стал российский нападающий Максим Мамин, который реализовал выход один на один. Для 27-летнего россиянина это 6-я заброшенная шайба в сезоне.
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|2
|Рейнджерс
|75
|48
|27
|102
|3
|Питтсбург
|76
|43
|33
|97
|4
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|74
|41
|33
|92
|5
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|73
|34
|39
|77
|6
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|74
|35
|39
|76
|7
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|74
|26
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|23
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|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|73
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|21
|110
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|74
|48
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|3
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|45
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|74
|29
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|76
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|49
|65
|7
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|74
|28
|46
|62
|8
|Монреаль
|74
|20
|54
|51
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|74
|54
|20
|114
|2
|Миннесота
|73
|46
|27
|98
|3
|Сент-Луис
|74
|44
|30
|98
|4
|Нэшвилл
|74
|42
|32
|89
|5
|Даллас
|74
|42
|32
|89
|6
|Виннипег
|74
|35
|39
|81
|7
|Чикаго
|74
|25
|49
|61
|8
|Аризона
|74
|22
|52
|49
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|74
|45
|29
|99
|2
|Эдмонтон
|75
|43
|32
|92
|3
|Лос-Анджелес
|76
|39
|37
|88
|4
|Вегас
|75
|41
|34
|87
|5
|Ванкувер
|75
|37
|38
|84
|6
|Анахайм
|76
|29
|47
|72
|7
|Сан-Хосе
|73
|29
|44
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|8
|Сиэтл
|73
|23
|50
|52
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|16.04
|02:00
|
Монреаль – Айлендерс
|- : -
|16.04
|02:00
|
Флорида – Виннипег
|- : -
|16.04
|19:30
|
Бостон – Питтсбург
|- : -
|16.04
|19:30
|
Рейнджерс – Детройт
|- : -
|16.04
|19:30
|
Нэшвилл – Чикаго
|- : -
|16.04
|22:00
|
Сент-Луис – Миннесота
|- : -
|16.04
|23:00
|
Эдмонтон – Вегас
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|74
|110
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|74
|105
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|73
|105
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|69
|58
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|74
|54
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|75
|50
|И
|КН
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|51
|2.09
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|49
|2.09
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|59
|2.2
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