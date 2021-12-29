НХЛ объявила о переносе еще 10 матчей
01:52
НХЛ на официальном сайте объявила о переносе 10 матчей регулярного чемпионата.
Из-за ситуации с коронавирусом перенесли матч между «Детройтом» и «Айлендерс», запланированный на 31 декабря. Также из-за ограничений с посещаемостью в Канаде были отложены на конец сезона еще 9 игр.
Таким образом, 31 декабря не состоятся матчи «Оттава» — «Питтсбург» и «Калгари» — «Виннипег», 4 января — «Торонто» — «Каролина», 5-го — «Монреаль» — «Вашингтон», 7-го — «Монреаль» — «Торонто», 9-го — «Монреаль» — «Баффало» и «Виннипег» — «Сиэтл Кракен», 11-го — «Монреаль» — «Коламбус» и «Виннипег» — «Миннесота».
В понедельник, 27 декабря, «Монреаль» объявил, что пять игроков пять игроков и член тренерского штаба были внесены в Covid-протокол НХЛ.
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