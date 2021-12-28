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«Анахайм» намерен продлить контракт с главным тренером

22:46
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«Анахайм» собирается продлить контракт с главным тренером Далласом Икинсом. Переговоры должны начаться в ближайшее время, сообщает журналист Джефф Марек.

54-летний специалист возглавил «Дакс» в июне 2019 года. В этом сезоне команда набрала 40 очков в 32 матчах и уверенно идет в зоне плей-офф.

До «Анахайма» Икинс работал с «Эдмонтоном», но был уволен из-за слабых результатов и конфликта с командой.

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Иван Шитик все материалы автора
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