«Анахайм» намерен продлить контракт с главным тренером

«Анахайм» собирается продлить контракт с главным тренером Далласом Икинсом. Переговоры должны начаться в ближайшее время, сообщает журналист Джефф Марек.

54-летний специалист возглавил «Дакс» в июне 2019 года. В этом сезоне команда набрала 40 очков в 32 матчах и уверенно идет в зоне плей-офф.

До «Анахайма» Икинс работал с «Эдмонтоном», но был уволен из-за слабых результатов и конфликта с командой.