НХЛ может провести матч на открытом воздухе в Мексике

Вице-президент НХЛ Дэвид Пропер рассказал о планах лиги провести матч на открытом воздухе в Мексике.

«Конечно, мы очень внимательно присматриваемся к этому вопросу. Есть некоторые вещи, которые нужно изучить, если мы хотим, чтобы это получилось», — приводит слова Пропера ESPN.

На предсезонке «Аризона» и «Лос-Анджелес» проведут два матча в Мельбурне, которые пройдут 23 и 24 сентября.