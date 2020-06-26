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НХЛ может определить города, в которых возобновится сезон, в ближайшее время

16:24
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Национальная хоккейная лига намерена в скором времени определить города, в которых возобновится сезон, который был прерван из-за коронавируса. Ожидается, что решение может быть принято в ближайшее время, утверждает TSN.

От Канады претендуют Эдмонтон и Торонто, где Торонто пока отдается небольшое предпочтение. В США матчи могут пройти в Чикаго, Лас-Вегасе или Лос-Анджелесе.

Напомним, что регулярный сезон НХЛ был прерван в марте из-за пандемии коронавируса.

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