НХЛ: "Кто наберет больше очков, Кучеров или "Тампа-Бэй"?

Официальный Твиттер НХЛ пошутил о результативности клуба "Тампа-Бэй" и российского нападающего команды Никиты Кучерова.

– Кто финиширует с большим количеством очков, Никита Кучеров (110) или "Тампа-Бэй" (108)? Гонка продолжается, – написано в Твиттере НХЛ.

Напомним, 25-летний Кучеров побил клубный рекорд результативности Венсана Лекавалье (108 очков за сезон) и стал первым игроком за девять лет, набравшим 110 баллов за сезон.

"Тампа-Бэй" идет первой в текущем регулярном чемпионате, в активе клуба 108 очков после 69 игр.