«Нэшвилл» выставил нападающего Толванена на драфт отказов

«Нэшвилл» выставил нападающего Эли Толванена на драфт отказов, сообщает журналист Крис Джостон.

Теперь любой клуб НХЛ может забрать права на 23-летнего финна без какой-либо компенсации.

В нынешнем сезоне Толванен провел 13 матчей, в которых набрал 4 (2+2) очка.

Игрок был выбран «Предаторз» на драфте 2017 года в первом раунде под общим 30-м номером.

Толванен также выступал в КХЛ в составе «Йокерита» и в 74 встречах набрал 49 (24+25) очков.