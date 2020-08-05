«Нэшвилл» сравнял счет в серии с «Аризоной»

«Нэшвилл» выиграл у «Аризоны» во втором матче квалификационного раунда плей-офф НХЛ (4:2). Счет в серии стал равный — 1-1.

НХЛ

Квалификационный раунд

Второй матч

«Нэшвилл» — «Аризона» — 4:2 (2:0, 1:0, 1:2)

Голы: Бонино — 1 (Гримальди, Экхольм), 7:50 — 1:0. Джохансен — 1, 10:27 — 2:0. Ярнкрок — 1 (Сиссонс, Йоси), 26:02 — 3:0. Арвидссон — 1 (бол., Джохансен), 53:49 — 4:0. Келлер — 2 (Степан), 59:03 — 4:1. Круз — 1 (Фишер, Истерли), 59:12 — 4:2.

Вратари: Сарос — Кюмпер (59:20).

Штраф: 8 — 10.

Броски: 28 (5+10+13) — 26 (14+4+8).

4 августа. Эдмонтон. Rogers Place.