«Нэшвилл» одержал победу над «Нью-Джерси»
«Нэшвилл» выиграл у «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:4. «Предаторз» одержали третью победу подряд.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Нэшвилл» — «Нью-Джерси» — 6:4 (2:2, 1:1, 3:1)
Голы: Братт — 19 (Хэмилтон), 10:19 — 0:1. Гласс — 7 (бол., Новак, Пярссинен), 12:24 — 1:1. Шарангович — 11 (Хьюз), 15:57 — 1:2. Смит — 2 (Пярссинен, Сиссонс), 16:20 — 2:2. Хьюз — 31 (Зеттерлунд, Хэмилтон), 24:06 — 2:3. Гранлунд — 6 (Джохансен), 31:33 — 3:3. Дюшен — 14 (Йоси), 48:49 — 4:3. Форсберг — 19 (Дюшен), 56:05 — 5:3. Мерсер — 11 (Хэмилтон, Палат), 57:46 — 5:4. Жанно — 5 (п.в., Сиссонс), 59:52 — 6:4.
Вратари: Сарос — Блэквуд (58:28 — 59:52).
Штраф: 4 — 4.
Броски: 41 (22+10+9) — 40 (8+10+22).
Наши: Тренин (14.09/1/0) — Охотюк (12.07/1/0).
27 января. Нэшвилл. Bridgestone Arena. 17164 зрителя.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|47
|30
|17
|68
|2
|Нью-Джерси
|48
|31
|17
|66
|3
|Рейнджерс
|48
|26
|22
|60
|4
|Вашингтон
|51
|26
|25
|58
|5
|Питтсбург
|48
|24
|24
|57
|6
|Айлендерс
|50
|23
|27
|51
|7
|Филадельфия
|50
|20
|30
|49
|8
|Коламбус
|48
|15
|33
|33
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|48
|38
|10
|80
|2
|Торонто
|49
|30
|19
|68
|3
|Тампа-Бэй
|47
|31
|16
|63
|4
|Баффало
|48
|26
|22
|55
|5
|Флорида
|50
|23
|27
|52
|6
|Детройт
|47
|21
|26
|50
|7
|Оттава
|47
|21
|26
|45
|8
|Монреаль
|49
|20
|29
|44
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|50
|28
|22
|65
|2
|Виннипег
|50
|31
|19
|63
|3
|Миннесота
|47
|26
|21
|56
|4
|Колорадо
|46
|26
|20
|55
|5
|Нэшвилл
|48
|24
|24
|54
|6
|Сент-Луис
|48
|23
|25
|49
|7
|Аризона
|48
|15
|33
|35
|8
|Чикаго
|46
|14
|32
|32
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Сиэтл
|47
|28
|19
|61
|2
|Вегас
|49
|29
|20
|61
|3
|Лос-Анджелес
|50
|27
|23
|60
|4
|Эдмонтон
|49
|27
|22
|58
|5
|Калгари
|48
|23
|25
|55
|6
|Ванкувер
|48
|19
|29
|41
|7
|Сан-Хосе
|49
|14
|35
|38
|8
|Анахайм
|48
|14
|34
|33
|27.01
|03:00
|
Вашингтон – Питтсбург
|3 : 2 Б
|27.01
|03:00
|
Монреаль – Детройт
|3 : 4 ОТ
|27.01
|03:00
|
Тампа-Бэй – Бостон
|3 : 2
|27.01
|04:00
|
Виннипег – Баффало
|2 : 3
|27.01
|04:00
|
Нэшвилл – Нью-Джерси
|6 : 4
|27.01
|04:00
|
Миннесота – Филадельфия
|3 : 2 ОТ
|27.01
|05:00
|
Аризона – Сент-Луис
|- : -
|27.01
|05:00
|
Калгари – Чикаго
|- : -
|27.01
|05:00
|
Колорадо – Анахайм
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|49
|89
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|47
|73
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|47
|71
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|49
|40
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|48
|37
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|48
|34
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|31
|1.86
|
|
Илья Самсонов
Торонто
|22
|2.15
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|37
|2.24