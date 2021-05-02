«Нэшвилл» в овертайме победил «Даллас»
05:44
«Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл в овертайме «Даллас» со счетом 1:0.
Единственную шайбу забросил Эрик Хаула. Вратарь «Старз» Антон Худобин отразил 33 броска.
После этого матча «Нэшвилл» с 58 очками занимает четвертое место в Центральном дивизионе, «Даллас» с 55 очками — на пятой строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Нэшвилл» — «Даллас» — 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Гол: Хаула — 8 (Экхольм), 63:32 — 1:0.
Вратари: Сарос — Худобин.
Штраф: 8 — 10.
Броски: 34 (6+14+9+5) — 28 (12+11+5+0).
Наши: Тренин (13.27/0/0) — -.
2 мая. Нэшвилл. Bridgestone Arena.
Читайте также
0
Зачет
vs
1
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю