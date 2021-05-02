«Нэшвилл» в овертайме победил «Даллас»

«Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл в овертайме «Даллас» со счетом 1:0.

Единственную шайбу забросил Эрик Хаула. Вратарь «Старз» Антон Худобин отразил 33 броска.

После этого матча «Нэшвилл» с 58 очками занимает четвертое место в Центральном дивизионе, «Даллас» с 55 очками — на пятой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Даллас» — 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Гол: Хаула — 8 (Экхольм), 63:32 — 1:0.

Вратари: Сарос — Худобин.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 34 (6+14+9+5) — 28 (12+11+5+0).

Наши: Тренин (13.27/0/0) — -.

2 мая. Нэшвилл. Bridgestone Arena.