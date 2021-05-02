«Миннесота» в овертайме победила «Сент-Луис», сравняв счет на последней минуте

«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла в овертайме «Сент-Луис» со счетом 4:3.

Хозяева к 60-й минуте встречи уступали со счетом 2:3, но смогли перевести встречу в овертайм благодаря голу Йонаса Бродина. Российский форвард «Уайлд» Кирилл Капризов отметился результативной передачей.

После этого матча «Сент-Луис» с 53 очками занимает четвертое место в Западном дивизионе, «Миннесота» с 68 очками — на третьей строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Сент-Луис» — 4:3 ОТ (0:2, 1:1, 2:0, 1:0)

Голы: Кайру — 12, 17:00 — 0:1. Блэй — 8 (Бозак, Бортуццо), 18:49 — 0:2. Зуккарелло — 11 (Капризов, Дамба), 26:53 — 1:2. Перрон — 15 (Миккола, О`Райлли), 32:41 — 1:3. Штурм — 9 (Бродин), 54:09 — 2:3. Бродин — 8 (Фиала, Сперджен), 59:00 — 3:3. Фиала — 19 (Зуккарелло, Раск), 62:16 — 4:3.

Вратари: Кяхкенен (57:39 — 0:00) — Биннингтон.

Штраф: 2 — 2.

Броски: 38 (6+12+19+1) — 31 (11+12+7+1).

Наши: Капризов (20.16/4/+1) — Барбашев (12.24/1/0).

2 мая. Сент-Пол. Xcel Energy Center.