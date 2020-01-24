«Не то чтобы расизм, но ...» Каспарайтис рассказал об отношении к русским в НХЛ

Олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис в интервью «СЭ» рассказал, отличается ли в НХЛ отношение к местным игрокам и российским.

— Вы сами сталкивались в НХЛ с тренерами, которые говорили что-то расистское, ксенофобское, плохо относились к русским или литовцам?

— Все знают, что это будет во все времена. Не то чтобы расизм, но отношение и к русским, и европейским игрокам все равно будет другим, чем к своим. Все-таки каждая страна хочет возвышать своих героев.

— Главное — не отношение, а оскорбления, тут есть грань.

­ - Дона Черри же уволили, договорился, наконец. Хоть он ничего такого плохого тогда и не сказал, но сейчас такое время: чем меньше говоришь, тем дольше работаешь. До сих пор, когда слушаю комментарии игр, слышу: если высказываются о русском игроке, то все время пытаются говорить в негативном свете. Тот же Майк Милбери иногда не очень хорошо относится к европейцам. Он как Дон Черри, только немного помягче. Всякое бывает, но главное, чтобы они так относились ко всем игрокам, не делили на североамериканцев и европейцев.

«Неужели в день финала МЧМ миллион россиян столько выпили, что смотрели повтор 2011 года?» Большое интервью Каспарайтиса