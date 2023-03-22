Нападающий Тринеев отправился в расположение «Вашингтона»

Нападающий Богдан Тринеев покинул московское «Динамо» и отправился в расположение «Вашингтона», сообщила пресс-служба клуба.

Нынешний сезон 21-летний игрок провел в составе бело-голубых на правах аренды, поэтому по окончании плей-офф для «Динамо» улетел за океан.

Тринеев был выбран «Вашингтоном» на драфте НХЛ-2020 под общим 117-номером.

В текущем сезоне форвард провел в КХЛ 44 матча и набрал 15 (2+13) очков.