Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 17:10

Овечкин в рекордный 140-й раз в карьере открыл счет в матче НХЛ

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забил первую шайбу в матче с «Коламбусом» (6:7 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ.

Таким образом, форвард в 140-й раз в карьере открыл счет в матче лиги. Россиянин по этому показателю занимает первое месте в истории НХЛ.

Вторым идет Яромир Ягр (135), третьим — Бретт Халл (131).

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
0
Читайте также
Проклял партнера по команде ради поездки на чемпионат мира? Дикая история из сборной Аргентины
Овечкину подарили клюшку сборной СССР с Суперсерии-1974
Нечистая сила: чем опасна поставка Украине снарядов с обедненным ураном
В Севастополе сообщили об обнаружении упавшего в Черное море БПЛА США
Военный эксперт рассказал об опасности снарядов с обедненным ураном
Путин: Россия будет вынуждена реагировать на поставку Украине оружия с ядерным компонентом
Популярное видео
«Ванкувер» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Овечкин: гонка за великим рекордом Гретцки по голам в НХЛ
Еще один рекорд Овечкина! Никто не забивал по 40 голов за сезон чаще
«Рекорд есть рекорд. Как много таких у вас?» Особенный вечер Овечкина и «Вашингтона»
Кожевников — об очередном рекорде Овечкина: «Главный еще впереди»
Кузнецов — о рекордах Овечкина: «Просто как? Как он это делает? Никто не понимает»
Лавиолетт: «Овечкин бьет рекорды каждый год с момента своего прихода и не сбавляет обороты»
Овечкин обошел Гретцки по числу сезонов с 40 голами: «Это все равно рекорд, понимаете?»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нападающий Тринеев отправился в расположение «Вашингтона»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 69 46 23 100
2 Нью-Джерси 71 45 26 98
3 Рейнджерс 71 41 30 92
4 Айлендерс 72 37 35 82
5 Питтсбург 70 34 36 78
6 Вашингтон 72 33 39 74
7 Филадельфия 70 26 44 64
8 Коламбус 70 22 48 51
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 70 54 16 113
2 Торонто 70 42 28 93
3 Тампа-Бэй 72 42 30 90
4 Флорида 71 36 35 79
5 Оттава 71 34 37 73
6 Баффало 70 33 37 72
7 Детройт 70 31 39 71
8 Монреаль 71 28 43 62
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 71 38 33 90
2 Миннесота 71 41 30 90
3 Колорадо 69 41 28 88
4 Виннипег 72 40 32 83
5 Нэшвилл 69 35 34 78
6 Сент-Луис 70 31 39 68
7 Аризона 71 27 44 65
8 Чикаго 70 24 46 54
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 71 44 27 94
2 Лос-Анджелес 71 41 30 92
3 Эдмонтон 71 40 31 88
4 Сиэтл 70 39 31 85
5 Калгари 72 32 40 79
6 Ванкувер 70 31 39 67
7 Анахайм 71 23 48 56
8 Сан-Хосе 71 19 52 53
Результаты / календарь
12.03
13.03
14.03
15.03
16.03
17.03
18.03
19.03
20.03
21.03
22.03
23.03
24.03
25.03
26.03
27.03
22.03 02:00
Рейнджерс – Каролина
 2 : 3
22.03 02:00
Филадельфия – Флорида
 6 : 3
22.03 02:00
Нью-Джерси – Миннесота
 1 : 2 ОТ
22.03 02:00
Вашингтон – Коламбус
 6 : 7 ОТ
22.03 02:00
Баффало – Нэшвилл
 3 : 7
22.03 02:00
Бостон – Оттава
 2 : 1
22.03 02:00
Монреаль – Тампа-Бэй
 3 : 2
22.03 02:30
Айлендерс – Торонто
 7 : 2
22.03 03:00
Виннипег – Аризона
 2 : 1
22.03 03:00
Сент-Луис – Детройт
 2 : 3 Б
22.03 03:30
Даллас – Сиэтл
 4 : 5 ОТ
22.03 05:00
Ванкувер – Вегас
 3 : 4
22.03 05:00
Анахайм – Калгари
 1 : 5
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 71 136
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 69 106
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 72 100
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 71 58
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 70 48
Микко Рантанен

Микко Рантанен

Колорадо

 69 47
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 43 1.94
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 33 2.00
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 30 2.20
Новости
RSS RSS
Все новости