Овечкин в рекордный 140-й раз в карьере открыл счет в матче НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забил первую шайбу в матче с «Коламбусом» (6:7 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ.

Таким образом, форвард в 140-й раз в карьере открыл счет в матче лиги. Россиянин по этому показателю занимает первое месте в истории НХЛ.

Вторым идет Яромир Ягр (135), третьим — Бретт Халл (131).