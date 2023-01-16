Нападающий «Тампы» Кучеров стал третьей звездой недели в НХЛ

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров стал третьей звездой прошедшей игровой недели в НХЛ.

Российский форвард забил 3 гола и сделал 4 голевые передачи в трех матчах регулярного чемпионата.

Второй звездой стал форвард «Детройта» Лукас Рэймонд. В активе молодого шведа 7 (3+4) очков в трех матчах.

Первой звездой признан голкипер «Сиэтла» Мартин Джонс, выигравший все три матча на неделе.