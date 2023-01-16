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Сегодня, 21:07

Нападающий «Тампы» Кучеров стал третьей звездой недели в НХЛ

Иван Шитик
Корреспондент
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Никита Кучеров.
Фото USA Today Sports

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров стал третьей звездой прошедшей игровой недели в НХЛ.

Российский форвард забил 3 гола и сделал 4 голевые передачи в трех матчах регулярного чемпионата.

Второй звездой стал форвард «Детройта» Лукас Рэймонд. В активе молодого шведа 7 (3+4) очков в трех матчах.

Первой звездой признан голкипер «Сиэтла» Мартин Джонс, выигравший все три матча на неделе.

Мартин Джонс
Никита Кучеров
ХК Детройт Ред Уингз
ХК Сиэтл Кракен
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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2 Нью-Джерси 43 28 15 59
3 Рейнджерс 44 24 20 55
4 Вашингтон 45 23 22 52
5 Айлендерс 44 23 21 49
6 Питтсбург 42 21 21 48
7 Филадельфия 43 18 25 43
8 Коламбус 42 13 29 28
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 42 33 9 70
2 Торонто 44 26 18 59
3 Тампа-Бэй 41 27 14 55
4 Баффало 41 21 20 44
5 Флорида 44 20 24 44
6 Детройт 41 18 23 43
7 Оттава 42 19 23 41
8 Монреаль 44 18 26 39
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 44 29 15 59
2 Даллас 44 25 19 57
3 Миннесота 42 24 18 52
4 Колорадо 41 21 20 45
5 Сент-Луис 44 21 23 45
6 Нэшвилл 42 19 23 44
7 Аризона 43 13 30 31
8 Чикаго 41 11 30 26
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 44 28 16 58
2 Сиэтл 42 26 16 56
3 Лос-Анджелес 46 25 21 56
4 Калгари 44 21 23 51
5 Эдмонтон 45 24 21 51
6 Ванкувер 43 18 25 39
7 Сан-Хосе 44 13 31 34
8 Анахайм 43 12 31 28
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Каролина – Ванкувер
 3 : 4 Б
16.01 01:00
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16.01 23:00
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И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 45 83
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 43 68
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 41 62
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 45 37
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 42 33
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

41 31
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 28 1.92
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

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Илья Сорокин

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Айлендерс

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