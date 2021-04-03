Нападающий «Нэшвилла» врезался головой в живот соперника и получил травму
23:36
Нападающий «Нэшвилла» Виктор Арвидссон получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго». Во втором периоде он неудачно столкнулся с соперником.
Швед низко наклонился и врезался на полной скорости головой в живот сопернику. Он смог покинуть лед только с помощью партнеров.
В нынешнем сезоне нападающий набрал 18 (5+13) очков в 38 играх.
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