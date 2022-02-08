Нападающий Браун подписал новый контракт с «Сент-Луисом»

«Сент-Луис» объявил о продлении контракта с нападающим Логаном Брауном. Игрок заключил соглашение на один сезон, сообщает сайт «Блюзменов».

Logan Brown LOVES working from home!



That's why he just signed a one-year, one-way contract extension to stay right here in St. Louis. https://t.co/mpnBGQsdrR #stlblues — St. Louis Blues (@StLouisBlues) February 8, 2022

Зарплата хоккеиста по новому соглашению составит 750 тысяч долларов.

В этом сезоне 23-летний хоккеист провел 17 матчей в регулярном чемпионате и набрал 6 (3+3) очков.