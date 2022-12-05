«Миннесота» может обменять самого дорогостоящего защитника команды Дамбу

«Миннесота» может обменять защитника Мэтта Дамбу в дедлайн, утверждает The Athletic.

У 28-летнего Дамбы остается последний год контракта с кэпхитом в 6 миллионов долларов. В договоре также есть ограничение на обмен — стоп-лист из 10 команд.

Дамба набрал 7 (2+5) очков в 24 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ.

«Миннесота» выбрала Дамбу на драфте-2012 под седьмым номером. С тех пор он провел за команду 543 матча, в которых набрал 229 (77+152) очков.