Нападающий «Эдмонтона» Хайман выбран первой звездой недели в НХЛ

Нападающий «Эдмонтона» Зак Хайман признан первой звездой игровой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Хайман набрал 9 (4+5) очков в трех матчах и стал лучшим бомбардиром в лиге в прошедшей неделе.

Второй звездой недели стал нападающий «Тампы» Стивен Стэмкос, в активе которого 6 (5+1) очков в четырех матчах. Во встрече против «Ванкувера» (5:2) форвард оформил хет-трик и забросил свою 500-ю шайбу в НХЛ.

Третьей звездой недели выбран нападающий «Анахайма» Тревор Зеграс, завершивший неделю с 8 (4+4) очками после четырех игр.