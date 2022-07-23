Нападающий Дюбуа на год продлил контракт с «Виннипегом»

Нападающий Пьер-Люк Дубаю продлил контракт с «Виннипегом», сообщает сайт клуба.

Он принял квалификационное предложение «Джетс», по которому его контракт рассчитан на один год. 24-летний форвард заработает за сезон 6 миллионов долларов.

В минувшем сезоне 3-й номер драфта НХЛ-2016 набрал 60 (28+32) очков в 81 матче регулярного чемпионата, установив личный рекорд по голам.

Ранее агент Пьера-Люка Дюбуа заявлял, что нападающий хочет играть за «Монреаль».