Патрик Кейн пропускает тренировку «Чикаго». Клуб работает над обменом игрока
Нападающий «Чикаго» Патрик Кейн пропускает тренировку команды перед матчем регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе», сообщает журналист Трэйси Майерс.
Клуб работает над обменом 34-летнего форварда в другой клуб.
Игрок еще не принял решение о своем будущем и пока официально не снял запрет на обмен, который прописан в его контарктке. Дедлайн в НХЛ намечен на 3 марта.
В нынешнем сезоне нападающий «Чикаго» провел 54 матча в НХЛ и набрал 45 (16+29) очков.
В межсезонье он может стать неограниченно свободным агентом. У него истекает срок контракта, по которому Кейн получает 10,5 миллиона долларов в год.
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|03:00
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Коламбус – Миннесота
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Нью-Джерси – Лос-Анджелес
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Питтсбург – Эдмонтон
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Тампа-Бэй – Баффало
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Детройт – Рейнджерс
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Сент-Луис – Ванкувер
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Вегас – Калгари
|4 : 3 ОТ
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Сиэтл – Бостон
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|06:30
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