Бедард прокомментировал свою голевую передачу в дебютном матче за «Чикаго»

Нападающий «Чикаго» Коннор Бедард прокомментировал победу над «Питтсбургом» (4:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ. 18-летний хоккеист отдал голевую передачу в своем дебютном матче.

«Думаю, я всегда в себе уверен, — цитирует Бедарда сайт НХЛ. — Предстоят трудные игры. Очевидно, что здесь выступают лучшие игроки в мире, это лучшая лига. Я думаю, что для меня это возможность становиться лучше с каждой сменой, с каждой игрой».

Бедард стал пятым самым молодым игроком, набравшим очко в своем дебютном сезоне НХЛ. Он отдал голевую передачу в возрасте 18 лет 85 дней.

«Чикаго» следующий матч проведет 12 октября против «Бостона», а «Питтсбург» 14 октября сыграет с «Вашингтоном».