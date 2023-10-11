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Сегодня, 07:11

Российский форвард «Вегаса» Барбашев забросил первую шайбу в сезоне НХЛ

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Вегас» увеличил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла». На 2-й минуте второго периода счет стал 3:0.

Российский нападающий Иван Барбашев забросил с передачи Брэйдена Макнэбба. Для 27-летнего россиянина этой первый гол в сезоне.

Иван Барбашев
Хоккей
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
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11.10 00:30
Тампа-Бэй – Нэшвилл
 5 : 3
11.10 03:00
Питтсбург – Чикаго
 2 : 4
11.10 05:30
Вегас – Сиэтл
 - : -
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