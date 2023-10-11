Российский форвард «Вегаса» Барбашев забросил первую шайбу в сезоне НХЛ
«Вегас» увеличил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла». На 2-й минуте второго периода счет стал 3:0.
Российский нападающий Иван Барбашев забросил с передачи Брэйдена Макнэбба. Для 27-летнего россиянина этой первый гол в сезоне.
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|11.10
|00:30
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Тампа-Бэй – Нэшвилл
|5 : 3
|11.10
|03:00
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Питтсбург – Чикаго
|2 : 4
|11.10
|05:30
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Вегас – Сиэтл
|- : -
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