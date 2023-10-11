Российский форвард «Вегаса» Барбашев забросил первую шайбу в сезоне НХЛ

«Вегас» увеличил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла». На 2-й минуте второго периода счет стал 3:0.

Российский нападающий Иван Барбашев забросил с передачи Брэйдена Макнэбба. Для 27-летнего россиянина этой первый гол в сезоне.