Пастрняк забил 32-й гол в сезоне и обогнал Овечкина с Томпсоном, до Макдэвида — 1 шайба

Нападающий «Бостона» Давид Пастрняк отметился 4 (3+1) очками в матче против Анахайма (7:1) в регулярном чемпионате НХЛ.

Чешский форвард сделал 13 хет-трик в карьере и первый в этом сезоне. В гонке снайперов Пастрняк обошел нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина (29) и форварда «Баффало» Тейджа Томпсона (31).

Лидирует по-прежнему Коннор Макдэвид из «Эдмонтона» с 33 голами.