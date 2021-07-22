Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Нападающие Хайра и Кахун покинут «Эдмонтон»

20:25
Теги:

«Эдмонтон» не будет делать квалификационные предложения нападающим Джухару Хайре и Доминику Кахуну. Об этом сообщил генеральный менеджер клуба Кен Холланд.

26-летний Хайра был выбран «Ойлерз» на драфте-2012 под общим 63-м номером. В прошлом сезоне он провел 40 матчей и набрал 11 (3+8) очков.

26-летний Кахун пришел в «Эдмонтон» перед стартом прошлого сезона в качестве свободного агента. Он сыграл в регулярном чемпионате 48 матчей и набрал 15 (9+6) результативных баллов.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

МОК отделил Крым от Украины. Соседи в бешенстве, Госдума поддерживает
Мурат Гассиев — Михаэль Валлиш: дата и время начала боя, где смотреть прямую трансляцию
Мексика разгромила Францию на футбольном турнире Олимпиады в Токио
«Зенит» остался без Малкома. Это намного серьезнее, чем кажется
«Прямо сейчас я никто. Чернорабочий, который хочет выиграть медальку». Вяхирева забыла про золото Рио и думает только о Токио
vs
0
Офсайд