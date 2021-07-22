Нападающие Хайра и Кахун покинут «Эдмонтон»

«Эдмонтон» не будет делать квалификационные предложения нападающим Джухару Хайре и Доминику Кахуну. Об этом сообщил генеральный менеджер клуба Кен Холланд.

26-летний Хайра был выбран «Ойлерз» на драфте-2012 под общим 63-м номером. В прошлом сезоне он провел 40 матчей и набрал 11 (3+8) очков.

26-летний Кахун пришел в «Эдмонтон» перед стартом прошлого сезона в качестве свободного агента. Он сыграл в регулярном чемпионате 48 матчей и набрал 15 (9+6) результативных баллов.