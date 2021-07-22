«Каролина» обменяла голкипера Недельковича в «Детройт» на Бернье
20:31
«Каролина» обменяла голкипера Алекса Недельковича в «Дейтройт». «Красные крылья» отдали за него вратаря Джонатана Бернье и выбор в третьем раунде драфта, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.
25-летний Неделькович находится в статусе ограниченно свободного агента. Он хотел получать по новому контракту 3,5 миллиона долларов в год.
32-летний Бернье имеет статус неограниченно свободного агента. «Каролина» пока не обсуждала с ним условия контракта.
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