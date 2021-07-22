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«Каролина» обменяла голкипера Недельковича в «Детройт» на Бернье

20:31
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«Каролина» обменяла голкипера Алекса Недельковича в «Дейтройт». «Красные крылья» отдали за него вратаря Джонатана Бернье и выбор в третьем раунде драфта, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.

25-летний Неделькович находится в статусе ограниченно свободного агента. Он хотел получать по новому контракту 3,5 миллиона долларов в год.

32-летний Бернье имеет статус неограниченно свободного агента. «Каролина» пока не обсуждала с ним условия контракта.

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Иван Шитик все материалы автора

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