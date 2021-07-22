«Каролина» обменяла голкипера Недельковича в «Детройт» на Бернье

«Каролина» обменяла голкипера Алекса Недельковича в «Дейтройт». «Красные крылья» отдали за него вратаря Джонатана Бернье и выбор в третьем раунде драфта, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.

UPDATE: The Detroit #RedWings today acquired goaltender Alex Nedeljkovic from the Carolina Hurricanes in exchange for goaltender Jonathan Bernier and Vegas' third-round pick (94th overall) in the upcoming 2021 NHL Entry Draft. pic.twitter.com/Zx8iTvDnE9 — Detroit Red Wings (@DetroitRedWings) July 22, 2021

25-летний Неделькович находится в статусе ограниченно свободного агента. Он хотел получать по новому контракту 3,5 миллиона долларов в год.

32-летний Бернье имеет статус неограниченно свободного агента. «Каролина» пока не обсуждала с ним условия контракта.