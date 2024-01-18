Мостовой считает, что в следующем сезоне Овечкин может побить рекорд Гретцки
Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой предположил, когда нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин побьет снайперский рекорд Уэйна Гретцки.
«Этот сезон складывается не совсем удачно для Александра. То забить не может, то травма. В этом сезоне точно не подберется. В следующем, может быть. Говорят, у него будет еще два года контракта. Трудно прогнозировать», — приводит «РБ Спорт» слова Мостового.
На счету 38-летнего Овечкина 830 заброшенных шайб в НХЛ. Он по-прежнему занимает 2-е место в истории лиги по числу голов, уступая только Уэйну Гретцки (894).
Ранее россиянин из-за травмы нижней части тела пропустил три последние игры «Вашингтона»: против «Рейнджерс» (3:2 и 1:2) и «Анахайма» (2:0).
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|43
|28
|15
|58
|2
|Филадельфия
|44
|24
|20
|54
|3
|Каролина
|43
|24
|19
|53
|4
|Питтсбург
|42
|21
|21
|48
|5
|Вашингтон
|42
|21
|21
|48
|6
|Айлендерс
|44
|19
|25
|48
|7
|Нью-Джерси
|42
|22
|20
|47
|8
|Коламбус
|44
|14
|30
|37
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|43
|26
|17
|61
|2
|Флорида
|44
|27
|17
|58
|3
|Детройт
|44
|23
|21
|51
|4
|Торонто
|42
|21
|21
|50
|5
|Тампа-Бэй
|44
|22
|22
|49
|6
|Монреаль
|44
|19
|25
|45
|7
|Баффало
|44
|19
|25
|42
|8
|Оттава
|39
|15
|24
|30
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|43
|29
|14
|62
|2
|Колорадо
|45
|29
|16
|61
|3
|Даллас
|43
|26
|17
|57
|4
|Нэшвилл
|44
|24
|20
|49
|5
|Аризона
|42
|21
|21
|45
|6
|Сент-Луис
|42
|21
|21
|44
|7
|Миннесота
|43
|18
|25
|41
|8
|Чикаго
|44
|13
|31
|28
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|44
|29
|15
|62
|2
|Вегас
|44
|25
|19
|55
|3
|Лос-Анджелес
|41
|21
|20
|50
|4
|Эдмонтон
|40
|24
|16
|49
|5
|Калгари
|44
|21
|23
|47
|6
|Сиэтл
|44
|19
|25
|47
|7
|Анахайм
|44
|15
|29
|31
|8
|Сан-Хосе
|45
|10
|35
|24
|18.01
|03:00
|
Флорида – Детройт
|2 : 3 ОТ
|18.01
|03:00
|
Нью-Джерси – Монреаль
|2 : 3
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|43
|72
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|45
|72
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|43
|61
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|41
|34
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|44
|33
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|43
|28
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Давид Риттих
Лос-Анджелес
|5
|1.61