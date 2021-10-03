Морган Райлли будет вести переговоры по новому контракту с «Торонто» после окончания сезона
19:32
Защитник «Торонто» Морган Райлли готов продлить контракт с клубом. Однако он намерен вести предметные переговоры уже после окончания предстоящего сезона, сообщает TFP.
Пока общаться с руководством клуба будет его агент Джей Пи Бэрри.
Отметим, что у 27-летнего Райлли остался последний год по шестилетнему контракту на 30 миллионов долларов. Ожидается, что кэпхит нового соглашения составит 8-9 млн.
Защитник был выбран «Торонто» на драфте-2012 под общим 5-м номером. С тех пор он провел в лиге 572 матча и набрал 305 (29+246) очков.
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