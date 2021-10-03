Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Морган Райлли будет вести переговоры по новому контракту с «Торонто» после окончания сезона

19:32
Теги:

Защитник «Торонто» Морган Райлли готов продлить контракт с клубом. Однако он намерен вести предметные переговоры уже после окончания предстоящего сезона, сообщает TFP.

Пока общаться с руководством клуба будет его агент Джей Пи Бэрри.

Отметим, что у 27-летнего Райлли остался последний год по шестилетнему контракту на 30 миллионов долларов. Ожидается, что кэпхит нового соглашения составит 8-9 млн.

Защитник был выбран «Торонто» на драфте-2012 под общим 5-м номером. С тех пор он провел в лиге 572 матча и набрал 305 (29+246) очков.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

«Ягудин съел язык крокодила, Малафеев нырял к змеям. Что из себя представляет шоу «Звезды в Африке»
«Фол Азмуна — это желтая карточка. Но зачем Хашиг назвал «Сочи» питерской командой?!» Орлов об удалении форварда «Зенита», «заговоре» против «Краснодара» и форме Дзюбы
ЦСКА и «Краснодар» не пустили друг друга в тройку. Противостояние братьев Березуцких завершилось вничью
Продюсер Сотниковой рассказал, кто может стать партнером фигуристки на шоу «Ледниковый период»
Залил кровью бассейн, а потом признался, что у него СПИД. Скандал на Олимпиаде-1988
vs
0
Офсайд