«Монреаль» выиграл у «Анахайма», на счету Ковальчука голевая передача
06:15
«Монреаль» обыграл «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:2 ОТ). Российский нападающий «Канадиенс» Илья Ковальчук отметился голевой передачей.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Монреаль» — «Анахайм» — 3:2 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 1:0)
Голы: Сузуки — 11 (бол., Питри, Татар), 17:18 — 1:0. Сильверберг — 16 (Ракелль, Ларссон), 29:53 — 1:1. Галлахер — 18 (Ковальчук), 33:16 — 2:1. Грант — 12 (Рауни), 42:16 — 2:2. Питри — 8 (Армиа), 60:25 — 3:2.
Вратари: Прайс — Гибсон.
Штраф: 4 — 10.
Броски: 27 (7+10+9+1) — 37 (14+11+12+0).
Наши: Ковальчук (17.53/2/+1) — -.
7 февраля. Монреаль. Centre Bell.
Дополнительная информация:
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...