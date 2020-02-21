«Монреаль» ведет переговоры о новом контракте с Ковальчуком

«Монреаль» ведет переговоры о новом контракте с нападающим Ильей Ковальчуком. Соглашение с 36-летним россиянином может быть продлено на один год, сообщает в Twitter инсайдер TSN Даррен Дрегер.

Базовая зарплата игрока составит около 3,5 миллионов долларов. Также эта сумма может вырасти до 5 миллионов за счет бонусов.

Клуб надеется все же обменять игрока до дедлайна, но одновременно прорабатывает варианты с новым контрактом.

Ковальчук стал игроком «Монреаля» по ходу нынешнего сезона, когда расторг контракт с «Лос-Анджелесом» и заключил минимальное соглашение с «Канадиенс». В 21 матче он набрал 12 (6+6) очков. Однако нападающий не отмечается результативными действиями в 6 последних играх подряд.