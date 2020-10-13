«Монреаль» прервал переговоры с Галлахером по новому контракту

«Монреаль» и нападающий Брендан Галлахер не могут договориться по условиям нового контракта. Стороны зашли в тупик и в настоящий момент переговоры прерваны, сообщает TSN.

У канадца остался один год действующего соглашения с зарплатой 3,75 миллиона долларов. Галлахер выступает за «Канадиенс» с 2012 года.

В минувшем сезоне он набрал 43 (22+21) очка в 59 матчах. В плей-офф Галлахер отметился 4 (1+3) баллами в 9 играх.