«Монреаль» постарается подписать Майка Хоффмана

«Монреаль» намерен предложить контракт нападающему Майку Хоффману, который находится в статусе свободного агента, сообщает журналист Энди Стриклэнд.

Перед началом прошлого сезона «Канадиенс» также хотели подписать вингера, но тогда он выбрал «Сент-Луис». Хоффман подписал контракт на год с зарплатой в четыре миллиона долларов.

В прошедшем сезоне 31-летний канадец провел 52 матча и набрал 36 (17+19) очков. В плей-офф у него один гол в четырех встречах.