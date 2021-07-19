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«Монреаль» постарается подписать Майка Хоффмана

20:51
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«Монреаль» намерен предложить контракт нападающему Майку Хоффману, который находится в статусе свободного агента, сообщает журналист Энди Стриклэнд.

Перед началом прошлого сезона «Канадиенс» также хотели подписать вингера, но тогда он выбрал «Сент-Луис». Хоффман подписал контракт на год с зарплатой в четыре миллиона долларов.

В прошедшем сезоне 31-летний канадец провел 52 матча и набрал 36 (17+19) очков. В плей-офф у него один гол в четырех встречах.

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Иван Шитик все материалы автора

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