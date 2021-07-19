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Несколько клубов вели переговоры с «Сиэтлом» относительно сделки по Тарасенко

19:42
Владимир Тарасенко. Фото AFP
Владимир Тарасенко. Фото AFP
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Несколько клубов НХЛ вели переговоры с «Сиэтлом» относительно возможного обмена нападающего Владимира Тарасенко, которого «Кракен» могут забрать на драфте расширения, пишет в Twitter журналист Давид Паньотта.

При этом все клубы хотят, чтобы «Сиэтл» взял на себя часть зарплаты 29-летнего россиянина.

У Тарасенко осталось два года по действующему контракту с зарплатой 7,5 миллиона долларов. Форвард принял участие в 24 играх в регулярном чемпионате НХЛ-2020/21, набрав 14 (4+10) очков. В плей-офф российский нападающий провел 4 встречи и забросил 2 шайбы.

Тарасенко запросил обмен из «Сент-Луиса» этим летом. Клуб не смог обменять форварда до драфта расширения и не стал защищать на него права.

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Иван Шитик все материалы автора

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