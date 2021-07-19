«Рейнджерс» согласовали шестилетний контракт с нападающим Гудроу
21:08
«Рейнджерс» согласовали контракт с нападающим Барклаем Гудроу. Когда мораторий на сделки после драфта расширения будет снят, то хоккеист подпишет контракт на шесть лет, пишет журналист Франк Серавалли.
28-летний Гудроу будет в среднем зарабатывать 3,6 миллиона долларов в год.
«Рейнджерс» получили права на нападающего «Тампы» в обмен на выбор в седьмом раунде драфта-2022.
Гудроу дважды выигрывал с «Тампой» Кубок Стэнли. В прошлом сезоне он провел в регулярном чемпионате 55 матчей и набрал 21 (6+15) очко. В плей-офф у него 6 (2+4) баллов в 18 встречах.
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