«Монреаль» не собирается возвращать Андрея Маркова

Генеральный менеджер «Монреаля» Марк Бержевен заявил, что клуб не намерен предлагать контракт защитнику Андрею Маркову. 40-летний россиянин, который последние два сезона выступал в КХЛ, намерен вернуться в НХЛ.

— Два года назад, когда у него истек контракт, мы сделали предложение, — рассказал Бержевен в интервью TSN. — Но он выбрал КХЛ. С тех пор многое изменилось, прошло достаточно времени. Игрок стал старше. Мы планируем делать ставку на молодежь.

В Северной Америке россиянин всю свою карьеру провел в «Монреале» и ему не хватает 10 матчей, чтобы достигнуть отметки в 1000 игр в НХЛ.

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