Мироманов — о переходе в «Калгари»: «В этом городе люди боготворят хоккей, и я рад быть частью этого»

Российский защитник Даниил Мироманов прокомментировал свой переход из «Вегаса» в «Калгари».

«Вижу, как люди в Калгари боготворят хоккей, и я очень рад быть частью этого. Я просто очень благодарен организации за предоставленную возможность. Буду делать все возможное каждый день, чтобы показать им, что решение было правильным», — приводит слова Мироманова Sportsnet.

7 марта «Вегас» и «Калгари» произвели обмен. «Флэймз» получили защитника Даниила Мироманова, а также условный выбор в первом и третьем раундах драфта-2025. В «Голден Найтс» направится канадец Ноа Хэнифин.

В текущем сезоне Мироманов провел 4 матча в НХЛ и не отметился результативными действиями. В 5 играх АХЛ на его счету 6 (1+5) набранных очков.