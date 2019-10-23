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«Миннесота» выиграла у «Эдмонтона»

05:43
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«Миннесота» обыграла «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:0). «Уайлд» одержал вторую победу кряду, «Ойлерз» потерпел второе поражение подряд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Эдмонтон» — 3:0 (3:0, 0:0, 0:0)

Голы: Стаал — 1 (Гринуэй, Цуккарелло), 11:33 — 1:0. Стаал — 2 (Соуси, Гринуэй), 12:48 — 2:0. Хант — 4 (бол., Дамба, Стаал), 16:46 — 3:0.

Вратари: Дубник (Стэлок, 21:59) — Смит.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 30 (12+10+8) — 25 (8+9+8).

23 октября. Сент-Пол. Xcel Energy Center.

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Дополнительная информация

https://sport-express.ru/hockey/L/nhl/2019-2020/

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