«Миннесота» выиграла у «Эдмонтона»
05:43
«Миннесота» обыграла «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:0). «Уайлд» одержал вторую победу кряду, «Ойлерз» потерпел второе поражение подряд.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Миннесота» — «Эдмонтон» — 3:0 (3:0, 0:0, 0:0)
Голы: Стаал — 1 (Гринуэй, Цуккарелло), 11:33 — 1:0. Стаал — 2 (Соуси, Гринуэй), 12:48 — 2:0. Хант — 4 (бол., Дамба, Стаал), 16:46 — 3:0.
Вратари: Дубник (Стэлок, 21:59) — Смит.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 30 (12+10+8) — 25 (8+9+8).
23 октября. Сент-Пол. Xcel Energy Center.
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