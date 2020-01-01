«Миннесота» уступила «Торонто», «Чикаго» обыграл «Калгари»

«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступила «Торонто» со счетом 1:4.

после этой встречи «Миннесота» с 43 очками расположилась на 10-й строчке в Западной конференции, «Торонто» с 49 очками занимает 7-ю строчку на Западе.

В других матчах «Каролина» обыграла «Монреаль» (3:1), «Коламбус» оказался сильнее «Флориды» (4:1), «Сан-Хосе» уступил «Детройту» (0:2), а «Калгари» уступил «Чикаго» (3:5).

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Торонто» — 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)

Голы: Керфут — 7 (Таварес, Дермотт), 5:55 — 0:1. Нюландер — 17 (Мэттьюс, Бэрри), 19:29 — 0:2. Мэттьюс — 27 (бол., Нюландер, Марнер), 28:34 — 0:3. Сутер — 6 (бол., Фиала, Койву), 31:46 — 1:3. Таварес — 16 (п.в.), 59:35 — 1:4.

Вратари: Дубник (57:23 — 57:25, 57:34 — 59:35) — Андерсен.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 27 (7+14+6) — 29 (8+15+6).

Наши: — - -.

1 января. Сент-Пол. Xcel Energy Center.

«Каролина» — «Монреаль» — 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Голы: Ахо — 23 (бол., Хаула, Терявяйнен), 1:55 — 1:0. Доми — 12, 3:48 — 1:1. Хаула — 11 (Песке, Терявяйнен), 27:34 — 2:1. Дзингел — 7 (п.в., Валлмарк, Хэмилтон), 59:06 — 3:1.

Вратари: Мразек — Линдгрен (58:21 — 59:11, 59:29).

Штраф: 6 — 4.

Броски: 36 (14+8+14) — 30 (6+13+11).

Наши: Свечников (16.34/1/0) — -.

1 января. Роли. PNC Arena.

«Коламбус» — «Флорида» — 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

Голы: Веренски — 9 (Веннберг), 4:54 — 1:0. Сивиур — 4 (Строльман, Пайсик), 23:39 — 1:1. Дженнер — 8 (бол., Нюквист, Веннберг), 35:34 — 2:1. Веренски — 10 (Савар, Дженнер), 44:13 — 3:1. Веренски — 11 (Нюквист, Фолиньо), 48:04 — 4:1.

Вратари: Мерзликинс — Бобровский (54:57 — 56:42).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 28 (13+8+7) — 37 (14+15+8).

Наши: Гавриков (24.07/0/0) — Дадонов (14.46/4/-2).

1 января. Коламбус. Nationwide Arena.

«Детройт» — «Сан-Хосе» — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Голы: Бертуцци — 15 (Боуи, Ларкин), 23:15 — 1:0. Гронек — 8 (п.в., Гленденинг), 59:11 — 2:0.

Вратари: Бернье — Джонс (58:10 — 59:11, 59:18).

Штраф: 13 — 11.

Броски: 23 (10+9+4) — 34 (9+11+14).

Наши: — - -.

1 января. Детройт. Little Caesars Arena.

«Калгари» — «Чикаго» — 3:5 (0:3, 1:1, 2:1)

Голы: Мяяття — 2 (Кейн, Сикура), 4:14 — 0:1. Дебринкэт — 10 (бол., Стром, Кейн), 5:35 — 0:2. Кейн — 21 (Сикура, Карпентер), 12:44 — 0:3. Стром — 9 (Дебринкэт, Мерфи), 29:41 — 0:4. Беннетт — 4 (Райан, Лучич), 39:54 — 1:4. Фролик — 5 (мен.), 55:30 — 2:4. Монахэн — 13 (Ткачак, Годро), 56:48 — 3:4. Кейн — 22 (п.в., Мяяття), 59:59 — 3:5.

Вратари: Риттих (55:38 — 55:45, 56:06 — 56:48, 58:20) — Ленер.

Штраф: 8 — 2.

Броски: 44 (10+16+18) — 33 (14+10+9).

Наши: — - -.

1 января. Калгари. Scotiabank Saddledome.