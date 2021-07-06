«Миннесота» продлила контракт с Бьюгстадом

Форвард «Миннесоты» Ник Бьюгстад подписал новый контракт с клубом, сообщается на официальном сайте «Уайлд».

Соглашение с 28-летним американцем рассчитано на один год, за который игрок получит 900 тысяч долларов.

В сезоне-2020/21 Бьюгстад провел 44 матча в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 17 (6+11) очков. В шести играх плей-офф форвард забил один гол.