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«Миннесота» продлила контракт с Бьюгстадом

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Форвард «Миннесоты» Ник Бьюгстад подписал новый контракт с клубом, сообщается на официальном сайте «Уайлд».

Соглашение с 28-летним американцем рассчитано на один год, за который игрок получит 900 тысяч долларов.

В сезоне-2020/21 Бьюгстад провел 44 матча в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 17 (6+11) очков. В шести играх плей-офф форвард забил один гол.

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Сергей Разин все материалы автора

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