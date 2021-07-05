Российский защитник «Монреаля» Александр Романов сыграет в четвертом матче финала Кубка Стэнли против «Тампы», сообщает пресс-служба клуба.

Dominique Ducharme confirme que Jake Evans, Alexander Romanov et Brett Kulak seront de la formation ce soir.



Dominique Ducharme confirms that Jake Evans, Alexander Romanov and Brett Kulak will be in the lineup tonight.#GoHabsGo — Canadiens Montr?al (@CanadiensMTL) July 5, 2021

В плей-офф 21-летний россиянин провел два матча и не набрал очков. В 54 играх регулярки Романов набрал 6 (1+5) очков.

«Тампа» ведет в серии против «Монреаля» (3-0). Четвертый матч состоится 6 июля. Начало — в 3:00 по московскому времени. В случае победы в этой игре «Лайтнинг» выиграют Кубок Стэнли во второй раз подряд.