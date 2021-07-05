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Романов сыграет в четвертом матче финала Кубка Стэнли против «Тампы»

21:45
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Российский защитник «Монреаля» Александр Романов сыграет в четвертом матче финала Кубка Стэнли против «Тампы», сообщает пресс-служба клуба.

В плей-офф 21-летний россиянин провел два матча и не набрал очков. В 54 играх регулярки Романов набрал 6 (1+5) очков.

«Тампа» ведет в серии против «Монреаля» (3-0). Четвертый матч состоится 6 июля. Начало — в 3:00 по московскому времени. В случае победы в этой игре «Лайтнинг» выиграют Кубок Стэнли во второй раз подряд.

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