Михаил Бердин: «Понимаю, что должен был получить шанс в НХЛ»

Российский вратарь системы «Виннипега» Михаил Бердин рассказал о своих шансах попасть в НХЛ. Сейчас он выступает в АХЛ за фарм-клуб «Джетс» — «Манитобу».

— Вы третий сезон играете в АХЛ. Вас привлекали к основе «Виннипега», но дебютировать в НХЛ пока не удалось. Эта мысль не сидит в голове?

— Конечно, уже понимаю, что должен был получить шанс. Жду его долгое время, но, если начнешь забивать голову, это только помешает тебе. Стараюсь на это не отвлекаться, концентрируюсь на своих играх и жду своего шанса.

— Руководство клуба объясняет, что нужно сделать, чтобы зайти в НХЛ?

— Наверное, как и в любой другой команде — должно произойти много факторов. Чаще всего парни из АХЛ получают шанс, если, не дай Бог, случаются травмы, у кого-то не идет игра, или кто-то в фарм-клубе выстрелил. Все разговоры с руководством идут через агента — я не лезу в это, а просто выхожу в АХЛ и делаю свою работу.

— Наверное, летнее приглашение в «пузырь» и в тренировочный лагерь перед сезоном добавили оптимизма.

— Конечно. Я понимаю, что нахожусь в системе клуба. Вижу, как ко мне относятся, как стараются развивать, сколько дают играть, что есть определенные перспективы. Есть цель, к которой я иду. Есть подписанный односторонний контракт — это дает понимание, что клуб верит в меня и видит в будущем в НХЛ. Огонь в глазах не угасает.

В сезоне-2020/21 Бердин провел 22 матча за «Манитобу», отражая 90,1 процента бросков по своим воротам.

(Михаил Скрыль)

Полностью интервью с Бердиным можно прочитать здесь