Российский вратарь рассказал о ковидных ограничениях в Северной Америке

Российский вратарь системы «Виннипега» Михаил Бердин рассказал о ковидных ограничениях в АХЛ, где он выступает за фарм-клуб «Джетс» — «Манитобу».

— У меня один маршрут: дом — ледовый. Нам нельзя никуда ходить. Каждый день сдаем тест на ковид. Сидим дома как на карантине в марте в России.

— В раздевалках все в масках?

— Да-да. Если вдруг ее снимешь, тебе сразу скажут, чтобы надел. Все очень серьезно.

— Когда сезон АХЛ только начинался, говорили, что без зрителей он станет убыточным для лиги. К тому же пандемия никуда не делась. У вас была уверенность, что сезон пройдет нормально?

— Сначала я приехал в НХЛ и тогда еще не знал, что будет с АХЛ. Потом официально объявили, что сезон начнется. Уже не думал — как и что будет. Главное, что мы сейчас играем.

В сезоне-2020/21 Бердин провел 22 матча за «Манитобу», отражая 90,1 процента бросков по своим воротам.

(Михаил Скрыль)

Полностью интервью с Бердиным можно прочитать здесь