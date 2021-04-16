Российский вратарь рассказал о ковидных ограничениях в Северной Америке
Российский вратарь системы «Виннипега» Михаил Бердин рассказал о ковидных ограничениях в АХЛ, где он выступает за фарм-клуб «Джетс» — «Манитобу».
— У меня один маршрут: дом — ледовый. Нам нельзя никуда ходить. Каждый день сдаем тест на ковид. Сидим дома как на карантине в марте в России.
— В раздевалках все в масках?
— Да-да. Если вдруг ее снимешь, тебе сразу скажут, чтобы надел. Все очень серьезно.
— Когда сезон АХЛ только начинался, говорили, что без зрителей он станет убыточным для лиги. К тому же пандемия никуда не делась. У вас была уверенность, что сезон пройдет нормально?
— Сначала я приехал в НХЛ и тогда еще не знал, что будет с АХЛ. Потом официально объявили, что сезон начнется. Уже не думал — как и что будет. Главное, что мы сейчас играем.
В сезоне-2020/21 Бердин провел 22 матча за «Манитобу», отражая 90,1 процента бросков по своим воротам.
(Михаил Скрыль)
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