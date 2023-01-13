Мичков занял второе место среди европейцев в рейтинге Центрального скаутского бюро НХЛ
Центральное скаутское бюро НХЛ опубликовало обновленный рейтинг проспектов из Европы, которые будут доступны на драфте-2023 года.
Российский нападающий СКА Мавей Мичков, который сейчас на правах аренды выступает за «Сочи», занял второе место.
Лидером рейтинги среди европейцев стал шведский форвард Лео Карлссон.
Рейтинг проспектов из Европы
Драфт НХЛ-2023
1. Лео Карлссон — нападающий, Швеция
2. Матвей Мичков — нападающий, Россия
3. Аксель Сандин Пелликка — защитник, Швеция
4. Далибор Дворски — нападающий, Словакия
5. Эдуард Шале — нападающий, Чехия
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|42
|26
|16
|59
|2
|Нью-Джерси
|41
|26
|15
|55
|3
|Рейнджерс
|43
|24
|19
|55
|4
|Вашингтон
|44
|23
|21
|52
|5
|Питтсбург
|40
|21
|19
|48
|6
|Айлендерс
|43
|22
|21
|47
|7
|Филадельфия
|42
|17
|25
|41
|8
|Коламбус
|41
|12
|29
|26
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|41
|32
|9
|68
|2
|Торонто
|43
|26
|17
|59
|3
|Тампа-Бэй
|40
|26
|14
|53
|4
|Детройт
|40
|18
|22
|43
|5
|Баффало
|40
|20
|20
|42
|6
|Флорида
|43
|19
|24
|42
|7
|Оттава
|41
|19
|22
|41
|8
|Монреаль
|42
|17
|25
|37
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|43
|25
|18
|57
|2
|Виннипег
|42
|27
|15
|55
|3
|Миннесота
|41
|23
|18
|50
|4
|Сент-Луис
|43
|21
|22
|45
|5
|Нэшвилл
|41
|19
|22
|44
|6
|Колорадо
|40
|20
|20
|43
|7
|Аризона
|41
|13
|28
|31
|8
|Чикаго
|40
|11
|29
|26
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|43
|28
|15
|58
|2
|Лос-Анджелес
|45
|25
|20
|56
|3
|Сиэтл
|41
|25
|16
|54
|4
|Калгари
|43
|20
|23
|49
|5
|Эдмонтон
|43
|22
|21
|47
|6
|Ванкувер
|41
|17
|24
|37
|7
|Сан-Хосе
|43
|13
|30
|34
|8
|Анахайм
|42
|12
|30
|28
Результаты / календарь
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
9.01
10.01
11.01
12.01
13.01
14.01
15.01
16.01
17.01
18.01
|13.01
|03:00
|
Баффало – Виннипег
|2 : 4
|13.01
|03:00
|
Бостон – Сиэтл
|0 : 3
|13.01
|03:00
|
Детройт – Торонто
|4 : 1
|13.01
|03:00
|
Коламбус – Каролина
|2 : 6
|13.01
|03:00
|
Монреаль – Нэшвилл
|4 : 3
|13.01
|03:00
|
Рейнджерс – Даллас
|2 : 1 ОТ
|13.01
|03:00
|
Тампа-Бэй – Ванкувер
|5 : 4
|13.01
|03:30
|
Айлендерс – Миннесота
|1 : 3
|13.01
|04:00
|
Сент-Луис – Калгари
|1 : 4
|13.01
|04:30
|
Чикаго – Колорадо
|3 : 2
|13.01
|05:00
|
Аризона – Оттава
|3 : 5
|13.01
|06:00
|
Вегас – Флорида
|4 : 2
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|43
|79
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|41
|63
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|40
|61
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|43
|35
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|41
|32
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|40
|31
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|27
|1.87
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|17
|2.16
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|32
|2.28
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