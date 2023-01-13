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Сегодня, 19:24

Мичков занял второе место среди европейцев в рейтинге Центрального скаутского бюро НХЛ

Иван Шитик
Корреспондент
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Центральное скаутское бюро НХЛ опубликовало обновленный рейтинг проспектов из Европы, которые будут доступны на драфте-2023 года.

Российский нападающий СКА Мавей Мичков, который сейчас на правах аренды выступает за «Сочи», занял второе место.

Лидером рейтинги среди европейцев стал шведский форвард Лео Карлссон.

Рейтинг проспектов из Европы

Драфт НХЛ-2023

1. Лео Карлссон — нападающий, Швеция

2. Матвей Мичков — нападающий, Россия

3. Аксель Сандин Пелликка — защитник, Швеция

4. Далибор Дворски — нападающий, Словакия

5. Эдуард Шале — нападающий, Чехия

Матвей Мичков
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 42 26 16 59
2 Нью-Джерси 41 26 15 55
3 Рейнджерс 43 24 19 55
4 Вашингтон 44 23 21 52
5 Питтсбург 40 21 19 48
6 Айлендерс 43 22 21 47
7 Филадельфия 42 17 25 41
8 Коламбус 41 12 29 26
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 41 32 9 68
2 Торонто 43 26 17 59
3 Тампа-Бэй 40 26 14 53
4 Детройт 40 18 22 43
5 Баффало 40 20 20 42
6 Флорида 43 19 24 42
7 Оттава 41 19 22 41
8 Монреаль 42 17 25 37
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 43 25 18 57
2 Виннипег 42 27 15 55
3 Миннесота 41 23 18 50
4 Сент-Луис 43 21 22 45
5 Нэшвилл 41 19 22 44
6 Колорадо 40 20 20 43
7 Аризона 41 13 28 31
8 Чикаго 40 11 29 26
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 43 28 15 58
2 Лос-Анджелес 45 25 20 56
3 Сиэтл 41 25 16 54
4 Калгари 43 20 23 49
5 Эдмонтон 43 22 21 47
6 Ванкувер 41 17 24 37
7 Сан-Хосе 43 13 30 34
8 Анахайм 42 12 30 28
Результаты / календарь
3.01
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6.01
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16.01
17.01
18.01
13.01 03:00
Баффало – Виннипег
 2 : 4
13.01 03:00
Бостон – Сиэтл
 0 : 3
13.01 03:00
Детройт – Торонто
 4 : 1
13.01 03:00
Коламбус – Каролина
 2 : 6
13.01 03:00
Монреаль – Нэшвилл
 4 : 3
13.01 03:00
Рейнджерс – Даллас
 2 : 1 ОТ
13.01 03:00
Тампа-Бэй – Ванкувер
 5 : 4
13.01 03:30
Айлендерс – Миннесота
 1 : 3
13.01 04:00
Сент-Луис – Калгари
 1 : 4
13.01 04:30
Чикаго – Колорадо
 3 : 2
13.01 05:00
Аризона – Оттава
 3 : 5
13.01 06:00
Вегас – Флорида
 4 : 2
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Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 43 79
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 41 63
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 40 61
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 43 35
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 41 32
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

40 31
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 27 1.87
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 17 2.16
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 32 2.28
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