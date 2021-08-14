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Мэттьюс после операции на запястье может пропустить начало сборов «Торонто»

04:23
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Форвард «Торонто» Остон Мэттьюс перенес операцию на запястье, сообщает официальный сайт НХЛ.

23-летний американец пропустит около 6 недель, из-за чего может не успеть восстановиться к началу сборов «Мэйпл Ливз».

В минувшем сезоне Мэттьюс провел 52 матча в НХЛ, набрав 66 (41+25) очков. Также на его счету 5 (1+4) очков в 7 играх плей-офф.

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Сергей Разин все материалы автора

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