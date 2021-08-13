Пастрняк пятый год подряд признан лучшим хоккеистом Чехии

Нападающий клуба НХЛ «Бостон» Давид Пастрняк пятый год подряд стал обладателем приза «Золотая клюшка», вручаемого лучшему хоккеисту года в Чехии, сообщается на сайте Чешского хоккейного союза.

В голосовании 25-летний Пастрняк снова занял первой место.

Лучший игрок Чехии-2021

1. Давид Пастрняк («Бостон»)

2. Ондржей Палат («Тампа»)

3. Давид Крейчи («Бостон»)

4. Мартин Нечас («Каролина»)

5. Доминик Кубалик («Чикаго»)

6. Дмитрий Яшкин («Динамо»)

7. Якуб Ворачек («Филадельфия»)

8. Филип Хронек («Детройт»)

9. Якуб Врана («Вашингтон» / «Детройт»)

10. Витек Ванечек («Вашингтон»)