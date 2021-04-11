Мэттьюс, оформивший хет-трик в матче с «Оттавой», прокомментировал победу «Торонто»

Форвард «Торонто» Остон Мэттьюс подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы» (6:5), в котором оформил хет-трик.

«Это было действительно здорово. Эти два парня — Марнер и Галченюк — играли на протяжении всего вечера, и мне повезло, что я получил пару хороших передач, так что мне просто нужно было положить шайбу в сетку. Мы начали очень хорошо, а затем, очевидно, позволили им вернуться в игру. Второй период становится проблемой для нас на протяжении всего сезона. Он определенно получился не самым приятным, но мы оставались терпеливыми и настаивали на своем», — приводит слова Мэттьюса официальный сайт НХЛ.

23-летний игрок стал первым американцем в истории НХЛ, забившим 30 или более голов в каждом из своих первых пяти сезонов. На его счету в текущем сезоне 38 матчей, в которых он набрал 52 (31+21) очка.

После этого матча «Торонто» с 59 очками занимает первое место в Северном дивизионе, «Оттава» с 30 очками — на седьмой строчке.